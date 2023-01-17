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Минобороны РФ заявило, что Шойгу снова ездил в зону боевых действий в Украине

Ирина БалачукВторник, 17 января 2023, 10:00
Шойгу. Фото из Telegram Минобороны РФ

Российское министерство обороны сообщило, что его глава Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины).

Источник: Минобороны РФ в Telegram, ВВС News Русская служба, российское издание "Агентство"

Дословно Минобороны РФ: "На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях.

Министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях".

Детали: Российское Минобороны также опубликовало видео, на котором Шойгу проводит совещание с военным руководством и вручает награды. 

 
Минобороны РФ говорит, что это Шойгу сидит где-то в штабе на войне в Украине 
Фото Минобороны РФ 

Видео с совещания записано без звука, все документы на столах заблюрены, также размыты титры имен докладчиков, которые включались по видеосвязи.

Издание "Агентство" обратило внимание, что на видео попал генерал-лейтенант Евгений Никифоров, которого украинская и западная разведки называла новым командующим группировкой войск "Запад" в Украине. 

 
Никифоров
Скрншот из видео Минобороны РФ

На видео Никифоров участвует в видеоконференции с Шойгу и командующим "спецоперацией" Валерием Герасимовым.

Он титрован как представитель командования группировки "Запад", но его должность не называется, а имя и фамилия заблюрены.

ВИДЕО ДНЯ

По данным британской разведки, Никифоров на своей предыдущей должности начальника штаба Восточной группы российских войск в начале вторжения активно участвовал в планировании провалившейся попытки наступления на Киев с северо-запада – из Беларуси через зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

На новой должности, как отмечала британская разведка, Никифоров должен будет удерживать территорию Луганской области вокруг Кременной и Сватово.

По данным украинской разведки, Никифоров стал уже четвертым командующим Западным военным округом с начала войны.

Сообщается, что он принимал участие в конфликте в Донбассе еще в 2014 году и был причастен к атаке пророссийскими силами на самолет Ил-76 ВВС Украины, который был сбит 14 июня 2014 года в Луганске.  

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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