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З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіло ще однієї дитини

Альона Мазуренко Вівторок, 17 січня 2023, 09:21
З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіло ще однієї дитини
фото: ТГ глави ОВА Резніченка

Зранку 17-го січня з-під завалів багатоповерхового будинку у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини, загалом жертв уже 41. 

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини.

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Всього загинуло 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей)".

Деталі: Станом на ранок 17-го січня у Дніпрі розібрали 90% уламків зруйнованого російською ракетою будинку.

Передісторія:

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Теми: Дніпрообстрілвійна
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