З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіло ще однієї дитини
Вівторок, 17 січня 2023, 10:21
Зранку 17-го січня з-під завалів багатоповерхового будинку у Дніпрі дістали тіло загиблої дитини, загалом жертв уже 41.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Дослівно: "О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини.
Всього загинуло 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей)".
Деталі: Станом на ранок 17-го січня у Дніпрі розібрали 90% уламків зруйнованого російською ракетою будинку.
Передісторія:
- 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
- Президент України Володимир Зеленський обіцяє покарання всім винним.
- В ОП повідомили, що у багатоповерховому будинку, в який 14 січня влучила російська ракета, зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкання відселили.
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