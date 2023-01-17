Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного ребенка
Вторник, 17 января 2023, 10:21
Утром 17-го января из-под завалов многоэтажного дома в Днепре достали тело погибшего ребенка, всего жертв уже 41.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело 1 погибшего ребенка.
Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей)".
Детали: По состоянию на утро 17-го января в Днепре разобрали 90% обломков разрушенного российской ракетой дома.
Предыстория:
- 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает наказание всем виновным.
- В ОП сообщили, что в многоэтажном доме, в который 14 января попала российская ракета, разрушено более 200 квартир, жителей помещения отселили.
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