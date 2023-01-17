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Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного ребенка

Алена МазуренкоВторник, 17 января 2023, 10:21
фото: ТГ главы ОВА Резниченко

Утром 17-го января из-под завалов многоэтажного дома в Днепре достали тело погибшего ребенка, всего жертв уже 41. 

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело 1 погибшего ребенка.

Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей)".

Детали: По состоянию на утро 17-го января в Днепре разобрали 90% обломков разрушенного российской ракетой дома.

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Темы: Днепробстрелвойна
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