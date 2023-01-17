Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного ребенка

Алена МазуренкоВторник, 17 января 2023, 09:21
Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного ребенка
фото: ТГ главы ОВА Резниченко

Утром 17-го января из-под завалов многоэтажного дома в Днепре достали тело погибшего ребенка, всего жертв уже 41. 

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело 1 погибшего ребенка.

Реклама:

Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей)".

Детали: По состоянию на утро 17-го января в Днепре разобрали 90% обломков разрушенного российской ракетой дома.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Днепробстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепр
Новый выпуск УП.Чат: курткогейт, замена Резникова и трагедия в Днепре
Круглосуточный домашний арест - суд избрал меру пресечения патрульному в Днепре
Убийство в Днепре: возбудили дело о посягательстве на жизнь патрульных
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: