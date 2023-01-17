Удар по Днепру: количество погибших возросло до 44
Вторник, 17 января 2023, 11:09
Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 44 человек.
Источник: мэр города Борис Филатов в Facebook
Детали: Мэр сообщил, что находится на месте трагедии.
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Предыстория:
- Российские военные 14 января попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
- По состоянию на 10:00 вторника была подтверждена гибель 41 человека, в том числе 4 детей.