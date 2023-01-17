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Удар по Днепру: количество погибших возросло до 44

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 11:09
МЕСТО УДАРА В ДНЕПРЕ, ФОТО ОФИСА ГЕНПРОКУРОРА

Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 44 человек.

Источник: мэр города Борис Филатов в Facebook

Детали: Мэр сообщил, что находится на месте трагедии.

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Предыстория:

  • Российские военные 14 января попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
  • По состоянию на 10:00 вторника была подтверждена гибель 41 человека, в том числе 4 детей. 

Темы: ДнепржертвыФилатов
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