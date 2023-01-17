Удар по Днепру: количество погибших возросло до 44

Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 44 человек.

Источник: мэр города Борис Филатов в Facebook

Детали: Мэр сообщил, что находится на месте трагедии.

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