Бої під Соледаром: ЗСУ знищили 25 "вагнерівців" в одній траншеї

Бої під Соледаром: ЗСУ знищили 25 "вагнерівців" в одній траншеї
Вівторок, 17 січня 2023, 11:08
Артилерійським вогнем на Соледарському напрямку бійці Сухопутних військ знищили 25 "вагнерівців".
Джерело: відео 45-ї окремої артилерійської бригади
Дослівно: "Соледарський напрямок, 25 знищених вагнерівців в одній траншеї! Прицільним вогнем артилерії зірвано ворожу атаку на позиції наших воїнів. Дякуєм за Очі Едельвейсам".
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Довідково: 45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.
10-та окрема гірсько-штурмова бригада – військове з’єднання у складі Сухопутних військ ЗСУ.
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Символом бригади є емблема гірськопіхотних частин (едельвейс та схрещені гуцульські топірці) на щитку з номером бригади римською цифрою "Х" у нижній частині.