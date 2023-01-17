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Бої під Соледаром: ЗСУ знищили 25 "вагнерівців" в одній траншеї

Валентина РоманенкоВівторок, 17 січня 2023, 12:08
Ілюстративне фото 45 Оабр

Артилерійським вогнем на Соледарському напрямку бійці Сухопутних військ знищили 25 "вагнерівців".

Джерело: відео 45-ї окремої артилерійської бригади

Дослівно: "Соледарський напрямок, 25 знищених вагнерівців в одній траншеї! Прицільним вогнем артилерії зірвано ворожу атаку на позиції наших воїнів. Дякуєм за Очі Едельвейсам".

Довідково: 45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.

10-та окрема гірсько-штурмова бригада – військове з’єднання у складі Сухопутних військ ЗСУ.

Символом бригади є емблема гірськопіхотних частин (едельвейс та схрещені гуцульські топірці) на щитку з номером бригади римською цифрою "Х" у нижній частині.

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Теми: СоледарДонецька областьвійна
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