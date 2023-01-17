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Бои под Соледаром: ВСУ уничтожили 25 "вагнеровцев" в одной траншее

Валентина РоманенкоВторник, 17 января 2023, 11:08
Бои под Соледаром: ВСУ уничтожили 25 вагнеровцев в одной траншее
Иллюстративное фото 45 Оабр

Артиллерийским огнем на Соледарском направлении бойцы Сухопутных войск уничтожили 25 "вагнеровцев".

Источник: видео 45-й отдельной артиллерийской бригады

Дословно: "Соледарское направление, 25 уничтоженных вагнеровцев в одной траншее! Прицельным огнем артиллерии сорвана вражеская атака на позиции наших воинов. Благодарим за Глаза Эдельвейсам".

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Справка: 45-я отдельная артиллерийская бригада - подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

10-я отдельная горно-штурмовая бригада - военное соединение в составе Сухопутных войск ВСУ.

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Символом бригады является эмблема горно-пехотных частей (эдельвейс и скрещенные гуцульские топорики) на щитке с номером бригады римской цифрой "Х" в нижней части.

Темы: СоледарДонецкая областьвойна
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