У Дніпрі завершили пошук людей під завалами: 44 загинули, ще 20 – зникли безвісти

У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару 14 січня – 20 людей зникли безвісти, підтверджена загибель 44 людей.

Джерело: ДСНС, очільник Національної поліції Ігор Клименко в Facebook

Дослівно: "Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей, отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях".

Деталі: У ДСНС уточнили, що пошуково-рятувальні роботи завершені о 13:00.

Оновлено о 13:50: Очільник Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що четверо з 20 зниклих безвісти – діти. Неідентифіковані 15 тіл загиблих.

Всього із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих. П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися.

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