Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Дніпрі завершили пошук людей під завалами: 44 загинули, ще 20 – зникли безвісти

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 січня 2023, 13:25
Фото ДСНС

У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару 14 січня – 20 людей зникли безвісти, підтверджена загибель 44 людей.

Джерело: ДСНС, очільник Національної поліції Ігор Клименко в Facebook

Дослівно: "Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей, отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях". 

Деталі: У ДСНС уточнили, що пошуково-рятувальні роботи завершені о 13:00.

Оновлено о 13:50: Очільник Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що четверо з 20 зниклих безвісти – діти. Неідентифіковані 15 тіл загиблих. 

Всього із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих. П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися. 

Читайте також: "Ненависті до Росії більше ніж страху". Репортаж із Дніпра, де окупанти обстріляли багатоповерхівку

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські військові 14 січня влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
  • У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
  • Станом на 11:00 вівторка була підтверджена загибель 44 людей, у тому числі 4 дітей. 

Теми: Дніпрожертвиракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПрикордонники зупинили спробу прориву росіян до Бахмута

Путін раптово заявив, що в блокаді Ленінграда брали участь представники "багатьох країн Європи"

Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови

фото ПАДІННЯ ГВИНТОКРИЛА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС І ДІТИ

Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті

фото, доповнено У Броварах біля дитсадка упав гвинтокрил: є загиблі

Усі новини...
Дніпро
Арестович заявив, що звільняється з ОП
Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 44
З-під завалів будинку у Дніпрі дістали тіло ще однієї дитини
Останні новини
14:06
У віці 100 років помер сотенний УПА і Герой України Мирослав Симчич
13:58
Гвинтокрил, що розбився в Броварах, мали зустріти у Харкові
13:56
фото Падіння гелікоптера у Броварах: стали відомі імена загиблих пілотів і пасажирів
13:49
Як очистити воду з річок чи колодязів для пиття – інструкція МОЗ
13:47
Загибель Монастирського: т.в.о міністра призначать на позачерговому засіданні уряду
13:35
Курс валют на 18 січня: євро на "чорному ринку" перевищив 43
13:33
Санду: Треба допомогти Україні виграти війну, інакше будемо у небезпеці
13:20
FTX заявила про "значний прогрес" у поверненні активів клієнтів
13:11
СБУ розглядає кілька версій катастрофи гелікоптера у Броварах
13:00
Британія відреагувала на трагедію в Броварах, пропонує підтримку
Усі новини...