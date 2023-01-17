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В Днепре завершили поиск людей под завалами: 44 погибли, еще 20 – пропали без вести

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 13:25
Фото ГЧСЧ

В Днепре завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января – 20 людей пропали без вести, подтверждена гибель 44 человек.

Источник: ГСЧС, глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Дословно: "Спасены 39 человек, из них 6 детей, погибли 44 человека, из них 5 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей, получено 47 сообщений о без вести пропавших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах". 

Детали: В ГСЧС уточнили, что поисково-спасательные работы завершены в 13:00.

Обновлено в 13:50: Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что четверо из 20 пропавших без вести - дети. Неидентифицированы 15 тел погибших. 

Всего с заявлениями в полицию обратилось 487 пострадавших. Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка сейчас под опекой государства, поскольку не имеют близких, которые могли бы о них позаботиться. 

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Предыстория:

  • Российские военные 14 января попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
  • По состоянию на 11:00 вторника была подтверждена гибель 44 человек, в том числе 4 детей. 

Темы: Днепржертвыракетный удар
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