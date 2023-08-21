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Швеція не може поділитися з Україною винищувачами Gripen – прем’єр

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 14:20
Швеція не може поділитися з Україною винищувачами Gripen – прем’єр
Saab JAS-39 Gripen, UK Press via Getty Images

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів "Gripen", тож планів передати їх Україні поки не має.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канал TV4

Пряма мова Крістерссона: "Швеція – географічно велика країна, ми повинні захищати себе, і ми ще не в НАТО.

Це балансування між тим, чим ми можемо поділитися з ними, і тим, що ми повинні мати самі.

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Зараз ми є частиною так званої коаліції F-16, де ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності".

Деталі: Тоді як Данія та Нідерланди разом пообіцяли Україні десятки винищувачів, Швеція не може собі цього дозволити. 

"Ми не в такій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх у повітрі, але наразі немає жодних нових зобов'язань щодо надання шведських літаків Україні", – зазначив прем'єр Швеції.

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Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський 19 серпня заявив, що українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. Він планував домагатися отримання самих винищувачів у Швеції.

Зеленський цими вихідними відвідав Стокгольм і Харпсунд. Були тривалі переговори з прем'єр-міністром і декларація про намір стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90

Під час візитів Зеленського у вихідні стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів, а Данія пересть Україні 19 винищувачів F-16.

Теми: винищувачіШвеціядопомога Україні
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