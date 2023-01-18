Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті

Українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар та продовжують оборонятися від російських сил на околицях Бахмута.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, пише "Європейська правда".

Як відзначається, до кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над ним російським військовим і силам групи "Вагнера". Українські війська, ймовірно, встановили нові оборонні лінії на заході.

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Російський наступ на Соледар в основному здійснювався силами групи "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут.

(3/3) Imagery shows that since the start of January 2023, the south and east of Bakhmut has continued to be subjected to intense artillery bombardment. Ukrainian forces almost certainly continue to defend against Russian forces on the outskirts of the city. pic.twitter.com/f2qEt5qDeX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 18, 2023

Один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.

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Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста, сказано в британському огляді.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що в останні шість тижнів і Україна, і РФ досягли обмежених успіхів, але для оперативних проривів обом сторонам необхідно створити з’єднання боєздатних військ, здатних використати ці успіхи.