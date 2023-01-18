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Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 08:05
Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті
Скриншот з мапи deepstatemap.live

Українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар та продовжують оборонятися від російських сил на околицях Бахмута.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, пише "Європейська правда".

Як відзначається, до кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над ним російським військовим і силам групи "Вагнера". Українські війська, ймовірно, встановили нові оборонні лінії на заході.

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Російський наступ на Соледар в основному здійснювався силами групи "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут. 

Один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.

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Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста, сказано в британському огляді.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що в останні шість тижнів і Україна, і РФ досягли обмежених успіхів, але для оперативних проривів обом сторонам необхідно створити з’єднання боєздатних військ, здатних використати ці успіхи.

Теми: СоледарБахмутрозвідкаВелика Британія
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