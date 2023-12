Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті

Українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар та продовжують оборонятися від російських сил на околицях Бахмута.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу, пише "Європейська правда".

Як відзначається, до кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над ним російським військовим і силам групи "Вагнера". Українські війська, ймовірно, встановили нові оборонні лінії на заході.

Російський наступ на Соледар в основному здійснювався силами групи "Вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут.

(3/3) Imagery shows that since the start of January 2023, the south and east of Bakhmut has continued to be subjected to intense artillery bombardment. Ukrainian forces almost certainly continue to defend against Russian forces on the outskirts of the city. pic.twitter.com/f2qEt5qDeX