Разведка Британии оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте

Украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают обороняться от российских сил в окрестностях Бахмута.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, к концу 16 января украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар на Донбассе, оставив контроль над ним российским военным и силам группы "Вагнера". Украинские войска, вероятно, установили новые оборонительные линии на западе.

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Российское наступление на Соледар в основном осуществлялось силами группы "Вагнера" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут.

(3/3) Imagery shows that since the start of January 2023, the south and east of Bakhmut has continued to be subjected to intense artillery bombardment. Ukrainian forces almost certainly continue to defend against Russian forces on the outskirts of the city. pic.twitter.com/f2qEt5qDeX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 18, 2023

Один из двух основных путей снабжения Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением.

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Снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города, сказано в британском обзоре.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в последние шесть недель и Украина, и РФ достигли ограниченных успехов, но для оперативных прорывов обеим сторонам необходимо создать соединения боеспособных войск, способных использовать эти успехи.