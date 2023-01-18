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Разведка Британии оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 08:05
Разведка Британии оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
Скриншот с карты deepstatemap.live

Украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают обороняться от российских сил в окрестностях Бахмута.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, к концу 16 января украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар на Донбассе, оставив контроль над ним российским военным и силам группы "Вагнера". Украинские войска, вероятно, установили новые оборонительные линии на западе.

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Российское наступление на Соледар в основном осуществлялось силами группы "Вагнера" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут. 

Один из двух основных путей снабжения Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением.

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Снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города, сказано в британском обзоре.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в последние шесть недель и Украина, и РФ достигли ограниченных успехов, но для оперативных прорывов обеим сторонам необходимо создать соединения боеспособных войск, способных использовать эти успехи.

Темы: СоледарБахмутразведкаВеликобритания
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