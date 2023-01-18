Говорити про причини катастрофи у Броварах зарано – речник повітряників

Представники Нацполіції та повітряних сил зазначають, що наразі говорити про попередні причини авіакатастрофи в Броварах зарано.

Джерело: речниця глави Національної поліції Мар'яна Рева та речник командования повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Деталі: Речниця Нацполіції відзначила, що на борту гелікоптера було 9 людей. Наразі буде тривати ідентифікація тіл. Інші загиблі діти та дорослі, які були біля дитячого садка. Станом на 11.30 офіційно повідомили про 18-х загиблих (серед них 3 дітей).

За словами Реви, говорити про попередні причини аварії дуже рано, для цього слідчі мають провести відповідні роботи.

Речник повітряних сил також наголосив, що про причини авіакатастрофи в Броварах говорити рано.

Пряма мова Ігната: "Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав".

Деталі: Ігнат зазначив, що очільник МВС був на борту вертольота Super Puma, який в рамках міжурядової угоди українські рятувальники отримали від Франції.

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Речник повітряників додав, що в Україні силові відомства мають власні вертольоти, а у ДСНС є навіть літаки.

За словами Ігната, на формування та роботу комісії знадобиться щонайменше кілька тижнів: "Треба вивчити, що відбулося, радіообмін, технічний стан вертольота. Як мінімум кілька тижнів це буде тривати. Технічне дослідження займає певний час. Зокрема, у повітряних силах є літаюча авіаційно-технічна лабораторія, яка має своїх фахівців, які виїжджають на місце події, і по крупицям збирають вертоліт із тих залишків, які залишились. Це доволі тривалий процес. У всьому світі така практика встановлення причин авіакатастрофи".

Під час брифінгу силовиків та представників ОП з місця катастрофи українців закликали не спекулювати на темі аварії. Наразі слідчі працюють на місці події, а очевидців і тих, хто має відеоматеріали, закликають звернутися до поліцейських.

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