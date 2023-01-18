Говорить о причинах катастрофы в Броварах рано – спикер воздушников

Представители Нацполиции и воздушных сил отмечают, что пока говорить о предварительных причинах авиакатастрофы в Броварах рано.

Источник: пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева и представитель командования воздушных сил ВСУ Игнат в эфире телемарафона

Детали: Пресс-секретарь Нацполиции отметила, что на борту вертолета было 9 человек. Сейчас будет продолжаться идентификация тел.

По ее словам, говорить о предварительных причинах аварии очень рано, для этого следователи должны провести соответствующие работы.

Представитель воздушных сил также отметил, что о причинах авиакатастрофы в Броварах говорить рано.

Прямая речь Игната: "Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут различные авиационные специалисты. Они исследуют причины того, что произошло, и какие факторы влияли на то, что вертолет упал".

Детали: Игнат отметил, что глава МВД был на борту вертолета Super Puma, который в рамках межправительственного соглашения украинские спасатели получили от Франции.

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Представитель воздушников добавил, что в Украине силовые ведомства имеют собственные вертолеты, а у ГСЧС есть даже самолеты.

По словам Игната, на формирование и работу комиссии понадобится минимум несколько недель: "Надо изучить, что произошло, радиообмен, техническое состояние вертолета. Как минимум несколько недель это будет продолжаться. Техническое исследование занимает определенное время. В частности, в воздушных силах есть летающая авиационно-техническая лаборатория, которая имеет своих специалистов, которые выезжают на место происшествия, и по крупицам собирают вертолет из тех остатков, которые остались. Это довольно длительный процесс. Во всем мире такая практика установления причин авиакатастрофы".

Во время брифинга силовиков и представителей ОП с места катастрофы украинцев призвали не спекулировать на теме аварии. Сейчас следователи работают на месте происшествия, а очевидцев и тех, кто имеет видеоматериалы, призывают обратиться к полицейским.

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