Говорить о причинах катастрофы в Броварах рано – спикер воздушников
Представители Нацполиции и воздушных сил отмечают, что пока говорить о предварительных причинах авиакатастрофы в Броварах рано.
Источник: пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева и представитель командования воздушных сил ВСУ Игнат в эфире телемарафона
Детали: Пресс-секретарь Нацполиции отметила, что на борту вертолета было 9 человек. Сейчас будет продолжаться идентификация тел.
По ее словам, говорить о предварительных причинах аварии очень рано, для этого следователи должны провести соответствующие работы.
Представитель воздушных сил также отметил, что о причинах авиакатастрофы в Броварах говорить рано.
Прямая речь Игната: "Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут различные авиационные специалисты. Они исследуют причины того, что произошло, и какие факторы влияли на то, что вертолет упал".
Детали: Игнат отметил, что глава МВД был на борту вертолета Super Puma, который в рамках межправительственного соглашения украинские спасатели получили от Франции.
Представитель воздушников добавил, что в Украине силовые ведомства имеют собственные вертолеты, а у ГСЧС есть даже самолеты.
По словам Игната, на формирование и работу комиссии понадобится минимум несколько недель: "Надо изучить, что произошло, радиообмен, техническое состояние вертолета. Как минимум несколько недель это будет продолжаться. Техническое исследование занимает определенное время. В частности, в воздушных силах есть летающая авиационно-техническая лаборатория, которая имеет своих специалистов, которые выезжают на место происшествия, и по крупицам собирают вертолет из тех остатков, которые остались. Это довольно длительный процесс. Во всем мире такая практика установления причин авиакатастрофы".
Во время брифинга силовиков и представителей ОП с места катастрофы украинцев призвали не спекулировать на теме аварии. Сейчас следователи работают на месте происшествия, а очевидцев и тех, кто имеет видеоматериалы, призывают обратиться к полицейским.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на данный момент известно о 18 жертвах, среди которых 3 детей.
- Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.