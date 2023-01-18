Трагедія в Броварах: свідків польоту гелікоптера просять звернутися в поліцію

Національна поліція просить свідків трагедії з гелікоптером рятувальників у Броварах звернутись до правоохоронців і надати свідчення, які є важливими для з’ясування причин трагедії.

Джерело: керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу біля місця події, в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Зарано робити висновки. Зараз розпочато кримінальне провадження, слідчі СБУ і Національної поліції і ДБР будуть працювати. Можу сказати одне: буде дуже великий об’єм слідчих дій, щоб з’ясувати всі обставини.

Але є прохання до вас усіх і до людей, які бачили проліт вертольота, ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низькій висоті, будь ласка зверніться до Національної поліції на лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов’язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об’єктивного всебічного розслідування".

Деталі: Нєбитов наголосив, що про причини падіння гелікоптера можна буде казати лише після проведення відповідних експертиз.

Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під контролем генерального прокурора Андрія Костіна.

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