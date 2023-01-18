Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трагедія в Броварах: свідків польоту гелікоптера просять звернутися в поліцію

Валентина РоманенкоСереда, 18 січня 2023, 10:26
Трагедія в Броварах: свідків польоту гелікоптера просять звернутися в поліцію
місце трагедії в Броварах. фото УП

Національна поліція просить свідків трагедії з гелікоптером рятувальників у Броварах звернутись до правоохоронців і надати свідчення, які є важливими для з’ясування причин трагедії.

Джерело: керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу біля місця події, в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Зарано робити висновки. Зараз розпочато кримінальне провадження, слідчі СБУ і Національної поліції і ДБР будуть працювати. Можу сказати одне: буде дуже великий об’єм слідчих дій, щоб з’ясувати всі обставини.

Реклама:

Але є прохання до вас усіх і до людей, які бачили проліт вертольота, ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низькій висоті, будь ласка зверніться до Національної поліції на лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов’язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об’єктивного всебічного розслідування".

Деталі: Нєбитов наголосив, що про причини падіння гелікоптера можна буде казати лише після проведення відповідних експертиз.

Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під контролем генерального прокурора Андрія Костіна.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: МВСкатастрофиБровариполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
МВС
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
З Куп’янського району евакуювали понад пів тисячі людей
Під Києвом через детонацію під час експертизи загинули 4 людини
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: