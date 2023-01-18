Трагедія в Броварах: свідків польоту гелікоптера просять звернутися в поліцію
Національна поліція просить свідків трагедії з гелікоптером рятувальників у Броварах звернутись до правоохоронців і надати свідчення, які є важливими для з’ясування причин трагедії.
Джерело: керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов на брифінгу біля місця події, в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Зарано робити висновки. Зараз розпочато кримінальне провадження, слідчі СБУ і Національної поліції і ДБР будуть працювати. Можу сказати одне: буде дуже великий об’єм слідчих дій, щоб з’ясувати всі обставини.
Але є прохання до вас усіх і до людей, які бачили проліт вертольота, ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низькій висоті, будь ласка зверніться до Національної поліції на лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов’язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об’єктивного всебічного розслідування".
Деталі: Нєбитов наголосив, що про причини падіння гелікоптера можна буде казати лише після проведення відповідних експертиз.
Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа перебуває під контролем генерального прокурора Андрія Костіна.
Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом наразі відомо про 18 жертв, серед яких 3 дітей.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.