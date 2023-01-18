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Трагедия в Броварах: свидетелей полета вертолета просят обратиться в полицию

Валентина РоманенкоСреда, 18 января 2023, 10:26
Трагедия в Броварах: свидетелей полета вертолета просят обратиться в полицию
место трагедии в Броварах. фото УП

Национальная полиция просит свидетелей трагедии с вертолетом спасателей в Броварах обратиться к правоохранителям и предоставить показания, которые являются важными для выяснения причин трагедии.

Источник: руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов на брифинге у места происшествия, в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Рано делать выводы. Сейчас начато уголовное производство, следователи СБУ и Национальной полиции и ГБР будут работать. Могу сказать одно: будет очень большой объем следственных действий, чтобы выяснить все обстоятельства.

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Но есть просьба к вам всем и к людям, которые видели пролет вертолета, мы понимаем, что он длительный период времени летел на низкой высоте, пожалуйста, обратитесь в Национальную полицию на линию 102 или к местным полицейским. Обязательно приедем к вам и запишем все то, что вы видели. Это очень важно для объективного всестороннего расследования".

Детали: Небытов отметил, что о причинах падения вертолета можно будет говорить только после проведения соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Дело находится под контролем генерального прокурора Андрея Костина.

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Темы: МВДкатастрофыБроварыполиция
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