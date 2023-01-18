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Удар по Дніпру: 12 тіл і фрагментів тіл не впізнані, 17 осіб вважаються зниклими безвісти – ОВА

Ірина БалачукСереда, 18 січня 2023, 12:44
Наслідки російського удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Фото з Telegram заступника керівника ОП Кирила Тимошенка

Станом на 18 січня в Дніпрі залишаються невпізнаними 12 тіл і фрагментів тіл, яких виявили під час розбору завалів житлового будинку, зруйнованого російською ракетою 14 січня, 17 осіб досі перебувають у списку зниклих безвісти.

Джерело: радниця глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в ефірі національного марафону

Пряма мова Бабаченко: "Рятувальна операція завершилася вчора (17 січня – ред.). На цей час російська ракета забрала 45 життів. На цей час 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу лише 3 людей впізнали. 17 осіб залишаються зниклими безвісти – звичайно , вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали".

Деталі: За словами речниці глави ОВА, за останню добу зросла до 80 кількість поранених. Напередодні вечері по медичну допомогу звернулася 80-річна жінка – її госпіталізували з контузією та забиттям головного мозку. 25 людей залишаються в лікарнях, серед них 3 дітей.

Бабаченко додала, що троє дітей у результаті трагедії залишилися сиротами. Зокрема, це брат і сестра, які перебувають у лікарні. Вони переїхали з батьками з Нікополя – тікали від ворожих обстрілів. У дітей лишилися бабуся і дядько, які зараз оформляють опіку.

Також загинули батьки дівчинки 4 років. Маленька на момент вибуху перебувала в гостях у бабусі. За словами Бабаченко, зараз бабуся оформляє опіку.

Речниця голови ОВА зазначила, що з 18 під’їздів будинку 4 непридатні для життя. Без житла залишилися близько 400 осіб.

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Водночас у будинок уже повертають комунікації. Станом на ранок 18 січня більшість під'їздів уже зі світлом і опаленням. Є певні труднощі з відновленням водопостачання, але і цю послугу обіцяють повернути за кілька днів.

Передісторія:

Теми: Дніпровійнажертви
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