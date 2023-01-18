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Удар по Днепру: 12 тел и фрагментов тел не опознаны, 17 человек считаются пропавшими без вести – ОВА

Ирина БалачукСреда, 18 января 2023, 12:44
Последствия российского удара по жилой многоэтажке в Днепре. Фото из Telegram заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

По состоянию на 18 января в Днепре остаются неопознанными 12 тел и фрагментов тел, которых обнаружили во время разбора завалов жилого дома, разрушенного российской ракетой 14 января, 17 человек до сих пор находятся в списке пропавших без вести.

Источник: советник главы Днепропетровской областной военной администрации Наталья Бабаченко в эфире национального марафона

Прямая речь Бабаченко: "Спасательная операция завершилась вчера (17 января – ред.). На данный момент российская ракета забрала 45 жизней. В настоящее время 12 тел и фрагментов тел еще не идентифицированы. За эти сутки только 3 человека опознали. 17 человек остаются пропавшими без вести – конечно, они могут быть среди тех, кого еще не опознали".

Детали: По словам пресс-секретаря главы ОВА, за последние сутки возросло до 80 количество раненых. Накануне вечером за медицинской помощью обратилась 80-летняя женщина – ее госпитализировали с контузией и ушибом головного мозга. 25 человек остаются в больницах, среди них 3 детей.

Бабаченко добавила, что трое детей в результате трагедии остались сиротами. В частности, это брат и сестра, которые находятся в больнице. Они переехали с родителями из Никополя – бежали от вражеских обстрелов. У детей остались бабушка и дядя, которые сейчас оформляют опеку.

Также погибли родители девочки 4 лет. Маленькая на момент взрыва находилась в гостях у бабушки. По словам Бабаченко, сейчас бабушка оформляет опеку.

Пресс-секретарь главы ОВА отметила, что из 18 подъездов дома 4 непригодны для жизни. Без жилья остались около 400 человек.

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В то же время в дом уже возвращают коммуникации. По состоянию на утро 18 января большинство подъездов уже со светом и отоплением. Есть определенные трудности с восстановлением водоснабжения, но и эту услугу обещают вернуть через несколько дней.

Предыстория:

Темы: Днепрвойнажертвы
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