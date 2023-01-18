Шмигаль закликав не плодити теорії і спекуляції навколо трагедії в Броварах

Кабінет міністрів закликав не складати і не розповсюджувати теорії та спекуляції щодо причин авіакатастрофи у Броварах, в результаті якої загинули 14 людей, в тому числі керівництво МВС і дитина.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 січня

Пряма мова Шмигаля: "Зараз на місці працюють усі служби, щоб надати допомогу постраждалим і покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Розслідування займе якийсь час. Тому ми закликаємо наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій, дочекатися офіційних коментарів і висновків".

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Що цьому передувало: