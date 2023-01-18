Трагедія у Броварах: ДСНС повідомила про 14 загиблих, серед яких – одна дитина

У ДСНС уточнили, що внаслідок авіакатастрофи в Броварах 18 січня загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.

Джерело: пресслужба ДСНС про ситуацію станом на 15:00, пресслужба МВС

Дослівно: "За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб (МВС повідомляє про 10 осіб - ред.), які перебували на борту.

Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)".

Деталі: Рятувальники наголосили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше в ДСНС повідомляли, що станом на 14 годину виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини.

Доповнено: В МВС уточнили, что на борту перебувало 10 людей.

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