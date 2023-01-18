Трагедія у Броварах: ДСНС повідомила про 14 загиблих, серед яких – одна дитина
Середа, 18 січня 2023, 15:35
У ДСНС уточнили, що внаслідок авіакатастрофи в Броварах 18 січня загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
Джерело: пресслужба ДСНС про ситуацію станом на 15:00, пресслужба МВС
Дослівно: "За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб (МВС повідомляє про 10 осіб - ред.), які перебували на борту.
Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)".
Деталі: Рятувальники наголосили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
Раніше в ДСНС повідомляли, що станом на 14 годину виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини.
Доповнено: В МВС уточнили, что на борту перебувало 10 людей.
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Передісторія:
- Вранці 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа.
- У результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.
- Міністерство внутрішніх справ опублікувало список загиблих працівників.