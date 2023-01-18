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Шмыгаль призвал не плодить теории и спекуляции вокруг трагедии в Броварах

Александр ШумилинСреда, 18 января 2023, 17:06
Шмыгаль призвал не плодить теории и спекуляции вокруг трагедии в Броварах
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ, ФОТО КАБМИНА

Кабинет министров призвал не сочинять и не распространять теории и спекуляции относительно причин авиакатастрофы в Броварах, в результате которой погибли 14 человек, в том числе руководство МВД и ребенок.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 18 января

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас на месте работают все службы, чтобы оказать помощь пострадавшим и пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Расследование займет некоторое время. Поэтому мы призываем пока избегать тех или иных теорий, спекуляций, дождаться официальных комментариев и выводов".

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Что этому предшествовало:

  • Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар.
  • В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
  • По последним данным от ГСЧС в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.

Темы: ШмыгальБровары
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