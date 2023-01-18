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Зеленський радий, що Кіссінджер змінив думку: НАТО – найкраща гарантія для України

Олена РощінаСереда, 18 січня 2023, 19:35
Прапори України та НАТО, фото nato.int

Президент України Володимир Зеленський радий, що колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер уже підтримує вступ України до НАТО, і виступив за тиск впливових людей на Володимира Путіна. 

Джерело: Володимир Зеленський в онлайн-включенні на Всесвітній економічний форум у Давосі, відповідаючи на запитання після свого виступу

Пряма мова: "Я радий, що пан Кіссінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, наше політичне завдання – щоби люди відомі, різні політичні діячі – які актуальні сьогодні чи були колись актуальні – щоб вони визнавали велику помилку саме Путіна, і визнавали, що це агресія саме Росії, визнавали ці важливі моменти. Щоб вони також політично тиснули на Росію, щоб вона завершила цю криваву агресію".

Деталі: Щодо НАТО Зеленський сказав, що гарантії безпеки України є одним із пріоритетів України.

Пряма мова: "Ми розуміємо, що поки що ми не в НАТО. І, на жаль, Росія також це розуміє і бореться з цим: щоб, не дай Боже, цей шлях до НАТО був коротким. Але я усвідомлюю, що ми на цьому шляху, НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України, нашого суспільства і майбутнього для наших дітей. 

Поки ми на цьому шляху, ми запропонували гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції". 

Цьому передувало: 17 січня колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі підтримав вступ України до НАТО, хоча раніше він був противником членства України в Альянсі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У травні 2022 року колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні.
  • Тоді Володимир Зеленський відповів ексдержсекретарю Штатів: "Таке враження, що в пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені".
  • "Європейська правда" й "Українська правда" виступили тоді з редакційною статтею, у якій пояснили, чому поступки Путіну стануть поразкою Заходу.
  • У липні 2022-го Генрі Кіссінджер закликав під час можливих майбутніх переговорів із Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення.

Теми: ЗеленськийНАТО
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