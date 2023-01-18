Зеленский рад, что Киссинджер изменил мнение: НАТО - лучшая гарантия для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рад, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уже поддерживает вступление Украины в НАТО, и выступил за давление влиятельных людей на Владимира Путина.
Источник: Владимир Зеленский в онлайн-включении на Всемирный экономический форум в Давосе, отвечая на вопросы после своего выступления
Прямая речь: "Я рад, что господин Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача – чтобы люди известные, разные политические деятели – которые актуальны сегодня или были когда-то актуальны – чтобы они признавали большую ошибку именно Путина, и признавали, что это агрессия именно России, признавали эти важные моменты. Чтобы они также политически оказывали давление на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию".
Детали: Относительно НАТО Зеленский сказал, что гарантии безопасности Украины является одним из приоритетов Украины.
Прямая речь: "Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия также это понимает и борется с этим: чтобы, не дай Бог, этот путь в НАТО был коротким. Но я осознаю, что мы на этом пути, НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества и будущего для наших детей.
Пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения".
Этому предшествовало: 17 января бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе поддержал вступление Украины в НАТО, хотя ранее он был противником членства Украины в Альянсе.
Предыстория:
- В мае 2022 года бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне.
- Тогда Владимир Зеленский ответил экс-госсекретарю Штатов: "Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".
- "Европейская правда" и "Украинская правда" выступили тогда с редакционной статьей, в которой объяснили, почему уступки Путину станут поражением Запада.
- В июле 2022-го Генри Киссинджер призвал во время возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории Украины, захваченные во время российского вторжения.