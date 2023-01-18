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Зеленский рад, что Киссинджер изменил мнение: НАТО - лучшая гарантия для Украины

Елена РощинаСреда, 18 января 2023, 18:35
Зеленский рад, что Киссинджер изменил мнение: НАТО - лучшая гарантия для Украины
Флаги Украины и НАТО, фото nato.int

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уже поддерживает вступление Украины в НАТО, и выступил за давление влиятельных людей на Владимира Путина. 

Источник: Владимир Зеленский в онлайн-включении на Всемирный экономический форум в Давосе, отвечая на вопросы после своего выступления

Прямая речь: "Я рад, что господин Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача – чтобы люди известные, разные политические деятели – которые актуальны сегодня или были когда-то актуальны – чтобы они признавали большую ошибку именно Путина, и признавали, что это агрессия именно России, признавали эти важные моменты. Чтобы они также политически оказывали давление на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию".

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Детали: Относительно НАТО Зеленский сказал, что гарантии безопасности Украины является одним из приоритетов Украины.

Прямая речь: "Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия также это понимает и борется с этим: чтобы, не дай Бог, этот путь в НАТО был коротким. Но я осознаю, что мы на этом пути, НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества и будущего для наших детей. 

Пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения". 

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Этому предшествовало: 17 января бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе поддержал вступление Украины в НАТО, хотя ранее он был противником членства Украины в Альянсе.

Предыстория: 

  • В мае 2022 года бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне.
  • Тогда Владимир Зеленский ответил экс-госсекретарю Штатов: "Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".
  • "Европейская правда" и "Украинская правда" выступили тогда с редакционной статьей, в которой объяснили, почему уступки Путину станут поражением Запада.
  • В июле 2022-го Генри Киссинджер призвал во время возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории Украины, захваченные во время российского вторжения.

Темы: ЗеленскийНАТО
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