Зеленский рад, что Киссинджер изменил мнение: НАТО - лучшая гарантия для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер уже поддерживает вступление Украины в НАТО, и выступил за давление влиятельных людей на Владимира Путина.

Источник: Владимир Зеленский в онлайн-включении на Всемирный экономический форум в Давосе, отвечая на вопросы после своего выступления

Прямая речь: "Я рад, что господин Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача – чтобы люди известные, разные политические деятели – которые актуальны сегодня или были когда-то актуальны – чтобы они признавали большую ошибку именно Путина, и признавали, что это агрессия именно России, признавали эти важные моменты. Чтобы они также политически оказывали давление на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию".

Детали: Относительно НАТО Зеленский сказал, что гарантии безопасности Украины является одним из приоритетов Украины.

Прямая речь: "Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. И, к сожалению, Россия также это понимает и борется с этим: чтобы, не дай Бог, этот путь в НАТО был коротким. Но я осознаю, что мы на этом пути, НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества и будущего для наших детей.

Пока мы на этом пути, мы предложили гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения".

Этому предшествовало: 17 января бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе поддержал вступление Украины в НАТО, хотя ранее он был противником членства Украины в Альянсе.

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