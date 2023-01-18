Зеленський: Монастирського і Єніна не легко замінити, але мусимо витримати цей жах

Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагав рятувати людей Броварах, де при падінні гелікоптера загинули керівники Міністерства внутрішніх справ, а також загинула дитина і постраждали ще 11 дітей.

Джерело: вечірнє відеозвернення президента до українців 18 січня

Пряма мова: "Минає черговий день цієї страшної війни, цих трагедій, які переживає наш народ. Жахливий день, який ми мусимо пройти, мусимо витримати. І ми витримаємо.

Майже дев’ять годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області, на місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, наші працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники Служби безпеки України.

Я дякую всім, хто сьогодні був залучений до цієї рятувальної операції.

Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого упав цей вертоліт. Пані Руслана, пані Олена, пані Тамара, пані Катерина та всі працівниці садочка – я дякую вам! Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей.

Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і дітям, і пораненим. Дякую Глібу, Андрію – хлопцям, які також не розгубилися й допомагали.

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25 людей були поранені, зокрема 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких!".

Деталі: Зеленський зазначив, що Служба безпеки України почала кримінальне провадження за фактом цієї страшної події.

Він доручив керівнику СБУ у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини катастрофи.

Президент пообіцяв, що щойно будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, влада надасть цю інформацію.

Уже "ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС", додав Зеленський.

Пряма мова: "Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним.

Тимчасове керівництво міністерством буде здійснювати голова Національної поліції України. Також були розподілені обов’язки, за виконання яких відповідав міністр у контексті нашої оборонної операції та забезпечення безпеки держави.

Кордон, ситуація на прифронтовій території, участь Нацгвардії та поліції у бойових діях – контроль зберігається".

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