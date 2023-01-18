Зеленский: Монастырского и Енина не легко заменить, но надо выдержать этот ужас

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогал спасать людей в Броварах, где при падении вертолета погибли руководители Министерства внутренних дел, а также погиб ребенок и пострадали еще 11 детей.

Источник: вечернее видеообращение президента к украинцам 18 января

Прямая речь: "Завершается очередной день этой страшной войны, этих трагедий, которые переживает наш народ. Ужасный день, который мы должны пройти, должны выдержать. И мы выдержим.

Почти девять часов длилась спасательная операция в Броварах Киевской области, на месте падения вертолета ГСЧС. К тушению пожара, поиску, спасению раненых, к первоочередным следственным действиям были привлечены сотни людей. Наши спасатели, наши работники полиции, бойцы Нацгвардии, медики, психологи, работники Службы безопасности Украины.

Я благодарю всех, кто сегодня был привлечен к этой спасательной операции.

Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Пани Руслана, пани Елена, пани Тамара, пани Екатерина и все работницы садика – я благодарю вас! Спасибо за четкие действия, за то, что выводили детей.

Спасибо также обычным жителям и жительницам Броваров, в частности пани Диане, пани Надежде и другим, которые помогали и детям, и раненым. Спасибо Глебу, Андрею – ребятам, которые также не растерялись и помогали.

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25 человек были ранены, в том числе 11 детей. Погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких!".

Детали: Зеленский отметил, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту этого страшного события.

Он поручил руководителю СБУ во взаимодействии со всеми другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы.

Президент пообещал, что как только будут установлены четкие факты относительно того, что именно привело к катастрофе, власть предоставит эту информацию.

Уже "приняты все необходимые решения относительно руководства системой МВД", добавил Зеленский.

Прямая речь: "Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным.

Временное руководство министерством будет осуществлять глава Национальной полиции Украины. Также были распределены обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте нашей оборонной операции и обеспечения безопасности государства.

Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях – контроль сохраняется".

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