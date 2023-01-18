Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Замість Монастирського МВС тимчасово очолить голова Нацполіції

Валентина РоманенкоСереда, 18 січня 2023, 15:32
ІГОР КЛИМЕНКО. ФОТО З FACEBOOK

Кабінет міністрів поклав обов'язки міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МВС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Сущий біс Епіфаній" і "владні Іроди": щодо намісника Києво-Печерської лаври відкрили провадження

фотоГлава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом

У парламенті Нідерландів підтримали надання Україні систем Patriot

Погана координація між СБУ і ГУР: Подоляк назвав причину вбивства Кірєєва

Кулеба: Захід досі блокує два найпотрібніші типи зброї, але надасть і їх

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка

Усі новини...
Міністр оборони Канади у Києві оголосила про передачу 200 бронемашин Senator
Трагедія у Броварах: ДСНС повідомила про 14 загиблих, серед яких – одна дитина
Авіакатастрофа в Броварах: рятувальні роботи завершено
Столтенберг: Україні потрібно "істотно більше" зброї, у війні настав переломний момент
Останні новини
18:29
Авіакатастрофа в Броварах: поліція опитала понад 2 тисячі людей, які могли щось бачити
18:25
Шурма каже, що "Укрнафту" забрали через відмову допомагати ЗСУ. Екскерівництво компанії це заперечує
18:19
Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання
17:56
"Полювання" на диверсантів і мародерів: як війна змінила бізнес охоронних компаній
17:48
Зеленський: Багато хто готовий постачати танки, всі чекають на згоду однієї країни
17:46
Киянці відмовили у співбесіді через небажання спілкуватися російською. Мовний омбудсмен відреагував
17:45
Данія передасть Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar
17:38
"Фортеця Бахмут": прикордонники стримали штурм ворога і збили два повітряні шпигуни
17:35
Мішель у Раді: ЄС допоможе Україні перемогти на полі бою
17:30
Німецький концерн готовий передати Україні більше 100 бойових танків – ЗМІ 
Усі новини...