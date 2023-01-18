Замість Монастирського МВС тимчасово очолить голова Нацполіції

Кабінет міністрів поклав обов'язки міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.



Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.



Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами".

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