Авіакатастрофа в Броварах: рятувальні роботи завершено

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці авіакатастрофи гелікоптера ДСНС у Броварах.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 15:45 у місті Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей".

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