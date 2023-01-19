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Росіяни не мають повного контролю над Соледаром і Бахмутом – розвідка США

Ольга Глущенко Четвер, 19 січня 2023, 01:21
Соледар 10 січня, супутниковий знімок Maxar

Американська розвідка дала оцінку боям у районі українських міст Соледар і Бахмут, за якою росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

Джерело: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (росіяни – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку".

Деталі: Він зазначив, що в цьому районі на Донбасі "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара, де, за оцінкою США, контроль над територією залишається суперечливим.

Кірбі також зауважив, що хоча росіяни впродовж останніх днів і розвинули поступовий прогрес, однак це їм обійшлося дорого – вони фактично закидають тілами українські позиції. За його словами, ці зусилля керуються, в основному, Пригожиним та його ПВК "Вагнер" за певної підтримки російських військових.

Водночас, представник Білого дому зазначив, що "Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою", ніж традиційні збройні сили РФ. Кірбі також підтвердив, що через це між Міноборони Росії та угрупованням "Вагнер" Пригожина зберігається напруженість.

Теми: СоледарБахмутвійнарозвідка
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