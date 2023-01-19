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Россияне не имеют полного контроля над Соледаром и Бахмутом – разведка США

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 января 2023, 00:21
Россияне не имеют полного контроля над Соледаром и Бахмутом – разведка США
Соледар 10 января, спутниковый снимок Maxar

Американская разведка дала оценку боям в районе украинских городов Соледар и Бахмут, по которой россияне не имеют полного контроля ни над одним из этих населенных пунктов.

Источник: представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я скажу вам, что по состоянию на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (россияне - ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке".

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Детали: Он отметил, что в этом районе на Донбассе "ведутся жестокие бои", особенно возле Соледара, где, по оценке США, контроль над территорией остается противоречивым.

Кирби также отметил, что хотя россияне в течение последних дней и развили постепенный прогресс, однако это им обошлось дорого – они фактически забрасывают телами украинские позиции. По его словам, эти усилия руководствуются, в основном, Пригожиным и его ЧВК "Вагнер" при определенной поддержке российских военных.

В то же время, представитель Белого дома отметил, что "Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя", чем традиционные вооруженные силы РФ. Кирби также подтвердил, что из-за этого между Минобороны России и группировкой "Вагнер" Пригожина сохраняется напряженность.

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Темы: СоледарБахмутвойнаразведка
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