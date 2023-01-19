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Під Соледаром прикордонники виявили групу піхоти РФ: артилерія відмінусувала

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 січня 2023, 11:31
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Під Соледаром на Донеччині, де йдуть запеклі бої з окупантами, прикордонники виявили та допомогли знищити групу піхоти росіян.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Прикордонні аеророзвідники на лінії фронту в районі Соледару продовжують допомагати мінометним та артилерійським розрахункам Сил оборони ефективно знищувати противника".

Деталі: Повідомляється, що днями з допомогою БПЛА прикордонників було успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти російсько-окупаційних військ.

Ворожі солдати гадали, що надійно сховалися в промисловій зоні. Але прикордонники довели протилежне. Після отримання координат розміщення підрозділу загарбників, українські артилеристи точним ударом вразили ціль.

Теми: СоледарПрикордонна службавійна
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