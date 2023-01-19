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Под Соледаром пограничники обнаружили группу пехоты РФ: артиллерия отминусовала

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 января 2023, 11:31
скриншот

Под Соледаром в Донецкой области, где идут ожесточенные бои с оккупантами, пограничники обнаружили и помогли уничтожить группу пехоты россиян.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пограничные аэроразведчики на линии фронта в районе Соледара продолжают помогать минометным и артиллерийским расчетам Сил обороны эффективно уничтожать противника".

Детали: Сообщается, что на днях с помощью БПЛА пограничников были успешно поражены места укрытия и скопления пехоты российско-оккупационных войск.

Вражеские солдаты думали, что надежно спрятались в промышленной зоне. Но пограничники доказали обратное. После получения координат размещения подразделения захватчиков, украинские артиллеристы точным ударом поразили цель.

Темы: СоледарПограничная службавойна
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