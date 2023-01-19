У російського МіГа знову загорівся двигун при польоті в Білорусі – ЗМІ

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у російського МіГ-31К під час прольоту над містом Молодечно в Білорусі загорівся двигун.

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Зазначається, що в українських телеграм-каналах почала поширюватися інформація про вибух у Білорусі. Дані ж білоруських аналітиків вказують на те, що йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна.

Близько 11:00 (мінський час) жителі Молодечненського району (Мінської області) чули в небі сильний вибух, багато хто писав, що від нього затряслися вікна в будинках як у самому Молодечно, так і в передмісті.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", рівно в цей час, а точніше о 10:59 (київський час), над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ПКС РФ (RF-95194) сталося загоряння одного з двох двигунів, яке супроводжувалося звуком вибуху - насправді ж це був звук помпажу двигуна, після загоряння.

У результаті, МіГ-31К ПКС РФ (RF-95194) був змушений екстрено завершити політ і повернутися на аеродром "Мачулищі".

За даними "Гаюна", сталося загоряння двигуна у саме того МіГ-31К, який горів 25 грудня 2022 року під час спроби зльоту з аеродрому в Мачулищах.

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