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У российского МиГа снова загорелся двигатель при полете в Беларуси – СМИ

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 января 2023, 12:55
МиГ-31К иллюстративное фото из ТГ @Hajun_BY

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", у российского МиГ-31К при пролете над городом Молодечно в Беларуси загорелся двигатель.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Отмечается, что в украинских телеграм-каналах начала распространяться информация о взрыве в Беларуси. Данные же белорусских аналитиков указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.

В районе 11:00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах, как в самом Молодечно, так и в пригороде. 

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" ровно в это время, а точнее в 10:59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва — на деле же это был звук помпажа двигателя, после возгорания.

В результате, МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полёт и вернуться на аэродром "Мачулищи".

По данным "Гаюна", произошло возгорание двигателя у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах.

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Напомним: Утром 19 января по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Опасность длилась чуть более 1,5 часа.

"Беларускі Гаюн" сообщил о поднятии в Беларуси в воздух истребителей и самолета дальнего радиолокационного слежения.

Российский МиГ-31К потенциально может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", против которых украинская ПВО бессильна. В связи с этим объявляется тревога по всей Украине.

Темы: БеларусьавиавойнаРосcия
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