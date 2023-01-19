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Герасимов намагатиметься нейтралізувати Пригожина – ГУР

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 19 січня 2023, 13:08
Герасимов намагатиметься нейтралізувати Пригожина – ГУР
ВАЛЕРІЙ ГЕРАСИМОВ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНОБОРОНИ РФ

Новопризначений командувач об'єднаного угруповання військ РФ в Україні Валерій Герасимов намагатиметься нейтралізувати засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина; останній в свою чергу планує потрапити на "головні позиції" в оточенні президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки з посиланням на заяву представника ГУР Андрія Черняка

Пряма мова: "Їх (найманців ПВК "Вагнер" - ред.) женуть у наступ по трупах за повної підтримки Збройних сил РФ. А тепер Герасимов навряд чи надаватиме йому таку підтримку, бо йому потрібні свої здобутки і перемоги, і він робитиме все, щоб нейтралізувати Пригожина.

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Це логічні рішення. І якщо десь буде успіх, то це буде успіх Шойгу (міністра оборони РФ Сергія Шойгу - ред.) та Герасимова, а не Пригожина".

Деталі: Крім того, представник ГУР зазначив, що наразі у Кремлі триває жорстка боротьба за владу і місце біля Володимира Путіна. На його думку, Пригожин "сконцентрував свої зусилля" на війні, щоб потрапити на "головні позиції" в оточенні Путіна.

"Це кроки для його виживання – посилення позицій, а потім зайняття високих посад", – додав представник української розвідки. 

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При цьому Пригожин намагається показати себе "переможцем", а керівництво російського Міноборони і Генштабу РФ робить відчайдушні спроби підвищити власні рейтинги.

Що цьому передувало: 

  • 11 січня Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.
  • Розвідка Британії повідомляла, що власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" Євгеній Пригожин став відвертішим у своїх заявах та намагається відполірувати свій авторитет.
  • В ISW вважають, що Пригожин пробує підірвати довіру до російського Міноборони, оскільки у Кремлі продовжують публічно заперечувати його заяви про те, що лише вагнерівці брали участь у захопленні Соледара. 

Теми: розвідкаРосіяПригожинВагнер
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