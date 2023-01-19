Герасимов будет пытаться нейтрализовать Пригожина – ГУР

Новоназначенный командующий объединенной группировки войск РФ в Украине Валерий Герасимов будет пытаться нейтрализовать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина; последний в свою очередь планирует попасть на "главные позиции" в окружении президента РФ Владимира Путина.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Черняка

Прямая речь: "Их (наемников ЧВК "Вагнер" - ред.) гонят в наступление по трупам при полной поддержке Вооруженных сил РФ. А теперь Герасимов вряд ли будет оказывать ему такую поддержку, потому что ему нужны свои достижения и победы, и он будет делать все, чтобы нейтрализовать Пригожина.

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Это логичные решения. И если где-то будет успех, то это будет успех Шойгу (министра обороны РФ Сергея Шойгу - ред.) и Герасимова, а не Пригожина".

Детали: Кроме того, представитель ГУР отметил, что сейчас в Кремле идет жесткая борьба за власть и за место возле Владимира Путина. По его мнению, Пригожин "сконцентрировал свои усилия" на войне, чтобы попасть на "главные позиции" в окружении Путина.

"Это шаги для его выживания – усиление позиций, а затем занятие высоких должностей", – добавил представитель украинской разведки.

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При этом Пригожин пытается показать себя "победителем", а руководство российского Минобороны и Генштаба РФ предпринимает отчаянные попытки повысить собственные рейтинги.

Что этому предшествовало: