ISW пояснив, чому російські провоєнні діячі стримано відреагували на нове призначення Герасимова

Стримана реакція російського провоєнного середовища на призначення начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова на посаду командувача об'єднаного угруповання військ в Україні може свідчити про те, що там сподіваються, що Кремль і Міністерство оборони Росії почали реалістично дивитися на війну в Україні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: Призначення начальника Герасимова командувачем об'єднаного угруповання військ РФ в Україні не викликало значної хвилі критики в російському націоналістичному дискурсі провоєнних блогерів, відзначили в інституті.

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Дослівно: "Більшість провоєнних діячів стверджували, що призначення Герасимова означає, що Міністерство оборони Росії знову бере на себе відповідальність за війну. Блогери пов'язували призначення Герасимова з кількома поточними проблемами, включаючи внутрішню напруженість у МО, конфлікт між МО і ПВК "Вагнер" та поганий стан війни.

Блогери зайняли поразницьку позицію щодо призначення Герасимова, зазначивши, що доля його власної військової кар'єри залежить від довгострокового результату війни. Деякі більш критичні націоналістичні голоси заявили, що призначення Герасимова є прикладом нездатності Кремля вчитися на своїх історичних поразках, враховуючи, що начальник Генштабу не зміг утримати окуповані території на півночі України на початку війни. Однак такий дискурс був обмеженим. Блогери здебільшого висловлювали сподівання, що Герасимов продовжить співпрацювати зі своїм попередником, а нині заступником командувача, командувачем Повітряно-космічних сил Росії генералом армії Сергієм Суровікіним та продовжуватиме ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Змішана, сповнена надії, але апатична реакція провоєнних діячів може свідчити про їхні сподівання на те, що російське Міністерство оборони та Кремль починають реалістично дивитися на війну в Україні, запроваджуючи централізовану командну структуру, яка візьме на себе управління воєнною кампанією".

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Основні висновки ISW за 16 січня: