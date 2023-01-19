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Лавров не уникне покарання: Україна засудила чергову антисемітську заяву міністра РФ

Олександр ШумілінЧетвер, 19 січня 2023, 14:06
Лавров не уникне покарання: Україна засудила чергову антисемітську заяву міністра РФ
Фото: РИА Новости

Україна закликала владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на заяву Лаврова, який порівняв росіян із євреями, яких знищувала нацистська Німеччина під час Другої світової війни.

Джерело: заява речника МЗС Олега Ніколенка

Пряма мова: "Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити "російське питання".

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Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам‘ять мільйонів жертв Голокосту".

Деталі: Ніколенко заявив, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів. Також МЗС закликало владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову антисемітську заяву Лаврова.

Пряма мова: "На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У середу Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером і Наполеоном.
  • Навесні глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Зеленського з Гітлером через "єврейську кров". Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко відреагувало на висловлювання Лаврова і викликало російського посла в країні, щоб висловити свій протест.

Теми: Росіяєвреї
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