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Лавров не избежит наказания: Украина осудила очередное антисемитское заявление министра РФ

Александр ШумилинЧетверг, 19 января 2023, 14:06
Лавров не избежит наказания: Украина осудила очередное антисемитское заявление министра РФ
Фото: РИА Новости

Украина призвала власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на заявление Лаврова, который сравнил россиян с евреями, которых уничтожала нацистская Германия во время Второй мировой войны.

Источник: заявление пресс-секретаря МИД Олега Николенко

Прямая речь: "Глава МИД РФ сравнил россиян, которые ведут захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "русский вопрос".

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Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое порочит память миллионов жертв Холокоста".

Детали: Николенко заявил, что современная Россия полна ненависти к другим народам. Также МИД призвал власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное антисемитское заявление Лаврова.

Прямая речь: "На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Так же как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву".

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Предыстория:  

  • В среду Лавров сравнил россиян с евреями, а запад - с Гитлером и Наполеоном.
  • Весной глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Зеленского с Гитлером из-за "еврейской крови". Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на высказывание Лаврова и вызвало российского посла в стране, чтобы выразить свой протест.

Темы: Росcияевреи
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