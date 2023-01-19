Лавров не избежит наказания: Украина осудила очередное антисемитское заявление министра РФ

Украина призвала власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на заявление Лаврова, который сравнил россиян с евреями, которых уничтожала нацистская Германия во время Второй мировой войны.

Источник: заявление пресс-секретаря МИД Олега Николенко

Прямая речь: "Глава МИД РФ сравнил россиян, которые ведут захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить "русский вопрос".

Мы решительно осуждаем позорное заявление Сергея Лаврова, которое порочит память миллионов жертв Холокоста".

Детали: Николенко заявил, что современная Россия полна ненависти к другим народам. Также МИД призвал власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное антисемитское заявление Лаврова.

Прямая речь: "На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Так же как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву".

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