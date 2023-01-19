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Російський удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла до 46 людей

Станіслав ПогоріловЧетвер, 19 січня 2023, 15:07
Російський удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла до 46 людей
Фото: Дніпропетровська ОВА

В Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла з 45 до 46 людей.

Джерело: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Дослівно: "За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває".

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Деталі: Також повідомляється про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

Передісторія:

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Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
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