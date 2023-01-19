Російський удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла до 46 людей

В Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла з 45 до 46 людей.

Джерело: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Дослівно: "За уточненою інформацією, російська ракета, що поцілила по дніпровській багатоповерхівці забрала 46 життів. 11-ро людей ще не впізнані, стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання триває".

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Деталі: Також повідомляється про 80 поранених. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка.

Передісторія:

14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.

Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

17 січня у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Повідомлялося, що загинули 45 людей, з них 6 дітей.