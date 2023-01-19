Российский удар по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло до 46 человек

В Днепропетровской ОГА сообщили, что количество жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло с 45 до 46 человек.

Источник: Днепропетровская ОГА в Telegram

Дословно: "По уточненной информации, российская ракета, которая попала по днепровской многоэтажке унесла 46 жизней. 11-ро людей еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается".

Детали: Также сообщается о 80 раненых. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, среди них 9-летняя девочка.

Предыстория: