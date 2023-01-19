Российский удар по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло до 46 человек

В Днепропетровской ОГА сообщили, что количество жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло с 45 до 46 человек.

Источник: Днепропетровская ОГА в Telegram

Дословно: "По уточненной информации, российская ракета, которая попала по днепровской многоэтажке унесла 46 жизней. 11-ро людей еще не опознаны, столько же остаются пропавшими без вести. Опознание продолжается".

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Детали: Также сообщается о 80 раненых. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, среди них 9-летняя девочка.

Предыстория:

14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре.

Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

17 января в Днепре закончили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января. Сообщалось, что погибли 45 человек, из них 6 детей.