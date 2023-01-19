Погана координація між СБУ і ГУР: Подоляк назвав причину вбивства Кірєєва
Член переговорного процесу з Росією радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство одного із консультантів делегації України Дениса Кірєєва, якого СБУ звинуватила нібито у держзраді, було пов'язане із поганою координацією українських спецслужб на початку війни.
Джерело: Подоляк в інтерв'ю латвійському Delfi 17 січня
Пряма мова: "Він мав стосунок до головного управління розвідки, а його вбивство було пов'язане з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами.
Були певні претензії до нього з одного боку, з іншого не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі, це не пов'язано з роботою делегації і з переговорним процесом. Він не був агентом Росії".
Деталі: За словами Подоляка, РФ потім спробувала виставити Кірєєва своїм агентом, проте він не був пов'язаний з ворогом.
Подоляк наголосив, що Кірєєв не був членом делегації, а був консультантом.
В пресслужбі СБУ наразі повідомили, що не можуть коментувати вбивства Кірєєва, тому що провадження веде ДБР.
Відзначимо, що інтерв'ю Подоляка датоване 17 січня, а інформацію щодо ролі Кірєєва у захисті України "The Wall Street Journal" опублікував 18 січня.
Що було раніше: 18 січня "The Wall Street Journal", спираючись на фінансові й розвідувальні документи та інші зібрані матеріали повідомило, що Кірєєв напередодні вторгнення Росії попередив українську розвідку про план Москви захопити Київ.
Зокрема, він розвивав зв'язки з європейськими розвідувальними службами, а також із російськими військовими та урядовцями і потім доповідав керівнику ГУР Кирилу Буданову.
За словами Буданова, підказка Кірєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська і захистити Київ.
Буданов сам запропонував Кірєєву взяти участь у переговорах між Україною та РФ.
Після вбивства Кірєєва президент Володимир Зеленський підписав документи про його нагородження посмертно медаллю за "винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки".
Його поховали поруч із першим міністром закордонних справ України на Байковому кладовищі в Києві.
Нагадаємо:
- 5 березня 2022 року повідомлялося, що представники СБУ при затриманні застрелили у Києві банкіра Дениса Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого. Його нібито підозрювали у державній зраді.
- В липні Володимир Зеленський звільнив голову СБУ Івана Баканова і звільнив або притягнув до відповідальності десятки генералів відомства за їхню ймовірну роль у сприянні російському вторгненню.