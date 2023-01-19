Плохая координация между СБУ и ГУР: Подоляк назвал причину убийства Киреева

Член переговорного процесса с Россией советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство одного из консультантов делегации Украины Дениса Киреева, которого СБУ обвинила якобы в госизмене, было связано с плохой координацией украинских спецслужб в начале войны.

Источник: Подоляк в интервью латвийскому Delfi 17 января

Прямая речь: "Он имел отношение к главному управлению разведки, а его убийство було связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами.

Были определённые претензии к нему с одной стороны, с другой не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом. Он не являлся агентом России".

Детали: По словам Подоляка, РФ потом попыталась выставить Киреева своим агентом, но он не был связан с врагом.

Подоляк подчеркнул, что Киреев не являлся членом делегации, а был консультантом.

В пресс-службе СБУ сообщили, что не могут комментировать убийства Киреева, потому что производство ведет ГБР.

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что интервью Подоляка датировано 17 января, а информацию о роли Киреева в защите Украины The Wall Street Journal опубликовал 18 января.

Что было раньше: 18 января "The Wall Street Journal", опираясь на финансовые и разведывательные документы и другие собранные материалы сообщило, что Киреев накануне вторжения России предупредил украинскую разведку о плане Москвы захватить Киев.

В частности, он развивал связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и чиновниками и затем докладывал руководителю ГУР Кириллу Буданову.

По словам Буданова, подсказка Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска и защитить Киев.

Буданов сам предложил Кирееву принять участие в переговорах между Украиной и РФ.

После убийства Киреева президент Владимир Зеленский подписал документы о его награждении посмертно медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности".

Его похоронили рядом с первым министром иностранных дел Украины на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним: