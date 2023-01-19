Подалі від російської: у Киргизстані підтримали перше читання закону про держмову

У Киргизстані у першому читанні підтримали закон про державну мову, який зобов'язує органи влади, а також підприємства та організації, незалежно від форм власності, вести свою діяльність киргизькою мовою.

Джерело: "Азаттык Үналгысы"

Дослівно: "На засіданні Жогорку Кенеша (парламент Киргизстану - ред.) розглянуто та схвалено в першому читанні проект конституційного закону "Про державну мову Киргизької Республіки". 75 із 88 зареєстрованих нардепів із концепцією проекту погодилися, один – проти".

Деталі: У разі ухвалення нового закону в повному обсязі державні органи Киргизстану, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, будуть зобов'язані вести свою діяльність киргизькою мовою.

Підготовка та проведення виборів, референдумів, судочинства, робота збройних сил країни, правоохоронних органів, міжнародні договори, нормативні акти, документи, географічні назви і товарні знаки, а також назви підприємств за цим законом будуть вестись державною мовою.

23 вересня 1989 року в Киргизстані був прийнятий закон про держмову. Киргизька мова є державною, а російська – офіційною.

Громадянське суспільство критикує те, що киргизькій мові в країні не приділяється багато уваги, документообіг в установах і на підприємствах ведеться переважно російською мовою, зустрічі відбуваються російською.

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Нову редакцію закону винесли на громадське обговорення восени минулого року. Ініціатором закону виступив уряд Киргизстану.

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