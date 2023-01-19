Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подальше от российского: в Кыргызстане поддержали первое чтение закона о госязыке

Алена МазуренкоЧетверг, 19 января 2023, 22:17
фото из сайта "Азаттык Үналгысы"

В Кыргызстане в первом чтении поддержали закон о государственном языке, который обязывает органы власти, а также предприятия и организации, независимо от форм собственности, вести свою деятельность на киргизском языке. 

Источник: "Азаттык Үналгысы"

Дословно: "На заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана - ред.) рассмотрен и одобрен в первом чтении проект конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики". 75 из 88 зарегистрированных нардепов с концепцией проекта согласились, один - против".

Детали: В случае принятия нового закона в полном объеме государственные органы Кыргызстана, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, будут обязаны вести свою деятельность на кыргызском языке.

Подготовка и проведение выборов, референдумов, судопроизводства, работа вооруженных сил страны, правоохранительных органов, международные договоры, нормативные акты, документы, географические названия и товарные знаки, а также названия предприятий по этому закону будут вестись на государственном языке.

23 сентября 1989 года в Кыргызстане был принят закон о госязыке. Кыргызский язык является государственным, а русский - официальным.

Гражданское общество критикует то, что киргизскому языку в стране не уделяется много внимания, документооборот в учреждениях и на предприятиях ведется преимущественно на русском языке, встречи происходят на русском.

ВИДЕО ДНЯ

Новую редакцию закона вынесли на общественное обсуждение осенью прошлого года. Инициатором закона выступило правительство Кыргызстана.

Напомним: 

  • Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
  • Перед этим президент Кыргызстана Садыр Жапаров не приехал на юбилей президента России Владимира Путина.
  • Посольство Кыргызстана в России пригрозило тюрьмой своим гражданам в РФ за участие в войне против Украины.

Темы: Кыргызстанязыкзакон о языкахРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

Президент Молдовы: ведем "серьезные дискуссии" относительно возможного членства в НАТО

Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия

В США оценили приблизительные потери России в Украине: "гораздо больше" 100 тысяч

США признают ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией, будут новые санкции

Все новости...
Кыргызстан
Ряд банков Кыргызстана прекращают обслуживать российские карты "Мир"
Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ
Кыргызстан пригрозил тюрьмой своим согражданам в РФ из-за участия в войне против Украины
Последние новости
03:58
С приходом Маска Twitter покинули 80% сотрудников – СМИ
03:31
Россиянин и британец помогали Вексельбергу скрыть суперъяхту от санкций – Минюст США
02:59
Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден
01:58
США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты
00:49
В Украине погиб бывший "морской котик" из США
00:25
Обстрелы Сумщины: за сутки 27 прилетов от россиян
23:57
"Прорыв": украинские танкисты начнут обучение на немецких "Леопардах 2"
23:40
Премьера Британии оштрафовали за непристегнутый ремень в авто
23:38
Украинцы "вот-вот" начнут учения на танках Challenger 2 в Великобритании
23:23
фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием
Все новости...