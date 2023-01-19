Подальше от российского: в Кыргызстане поддержали первое чтение закона о госязыке
В Кыргызстане в первом чтении поддержали закон о государственном языке, который обязывает органы власти, а также предприятия и организации, независимо от форм собственности, вести свою деятельность на киргизском языке.
Источник: "Азаттык Үналгысы"
Дословно: "На заседании Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана - ред.) рассмотрен и одобрен в первом чтении проект конституционного закона "О государственном языке Кыргызской Республики". 75 из 88 зарегистрированных нардепов с концепцией проекта согласились, один - против".
Детали: В случае принятия нового закона в полном объеме государственные органы Кыргызстана, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, будут обязаны вести свою деятельность на кыргызском языке.
Подготовка и проведение выборов, референдумов, судопроизводства, работа вооруженных сил страны, правоохранительных органов, международные договоры, нормативные акты, документы, географические названия и товарные знаки, а также названия предприятий по этому закону будут вестись на государственном языке.
23 сентября 1989 года в Кыргызстане был принят закон о госязыке. Кыргызский язык является государственным, а русский - официальным.
Гражданское общество критикует то, что киргизскому языку в стране не уделяется много внимания, документооборот в учреждениях и на предприятиях ведется преимущественно на русском языке, встречи происходят на русском.
Новую редакцию закона вынесли на общественное обсуждение осенью прошлого года. Инициатором закона выступило правительство Кыргызстана.
Напомним:
- Кыргызстан отказался от проведения учений ОДКБ. В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
- Перед этим президент Кыргызстана Садыр Жапаров не приехал на юбилей президента России Владимира Путина.
- Посольство Кыргызстана в России пригрозило тюрьмой своим гражданам в РФ за участие в войне против Украины.