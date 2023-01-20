Під завалами багатоповерхівки в Дніпрі знайшли велику суму грошей – мер

Під завалами зруйнованої внаслідок ракетного удару багатоповерхівки в Дніпрі знайдено "дуже велику суму грошей", власники можуть звернутися до поліції і забрати їх.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Telegram

Пряма мова: "На місці трагедії, в руїнах будинку, була знайдена дуже велика сума грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Зараз гроші перебувають у Соборному відділенні поліції".

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Деталі: Мер уточнив, що ті, кому належать гроші, можуть звернутися в поліцію, назвавши при цьому суму, валюту та упаковку.

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