Під завалами багатоповерхівки в Дніпрі знайшли велику суму грошей – мер
П'ятниця, 20 січня 2023, 11:55
Під завалами зруйнованої внаслідок ракетного удару багатоповерхівки в Дніпрі знайдено "дуже велику суму грошей", власники можуть звернутися до поліції і забрати їх.
Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Telegram
Пряма мова: "На місці трагедії, в руїнах будинку, була знайдена дуже велика сума грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Зараз гроші перебувають у Соборному відділенні поліції".
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Деталі: Мер уточнив, що ті, кому належать гроші, можуть звернутися в поліцію, назвавши при цьому суму, валюту та упаковку.
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Передісторія:
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