Под завалами многоэтажки в Днепре нашли большую сумму денег – мер

В развалинах разрушенной многоэтажки в Днепре была найдена "очень большая сумма денег", владельцы могут обратиться в полицию и забрать их.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Прямая речь: "На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил.

Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции".

Детали: Мэр уточнил, что те, кому принадлежат деньги, могут обратиться в полицию, подтвердив при этому сумму/валюту/упаковку.

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