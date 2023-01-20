Под завалами многоэтажки в Днепре нашли большую сумму денег – мер
Пятница, 20 января 2023, 11:55
В развалинах разрушенной многоэтажки в Днепре была найдена "очень большая сумма денег", владельцы могут обратиться в полицию и забрать их.
Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Telegram
Прямая речь: "На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил.
Реклама:
Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции".
Детали: Мэр уточнил, что те, кому принадлежат деньги, могут обратиться в полицию, подтвердив при этому сумму/валюту/упаковку.
Читайте также: "Мама выжила на кусочке кухни". Истории из разрушенного дома в Днепре
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре. Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает наказание всем виновным.
- 17 января в Днепре закончили поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара 14 января. Сообщалось, что погибли 46 человек.