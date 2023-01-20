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Под завалами многоэтажки в Днепре нашли большую сумму денег – мер

Татьяна ЛозовенкоПятница, 20 января 2023, 12:55
Фото из Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко

В развалинах разрушенной многоэтажки в Днепре была найдена "очень большая сумма денег", владельцы могут обратиться в полицию и забрать их.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Прямая речь: "На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил.

Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции". 

Детали: Мэр уточнил, что те, кому принадлежат деньги, могут обратиться в полицию, подтвердив при этому сумму/валюту/упаковку.

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Темы: ДнепрФилатовденьги
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