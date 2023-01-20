У Соледарі гармаші ЗСУ рознесли штаб і склад "вагнерівців"

У Соледарі Донецької області артилеристи виявили та знищили штаб та склад групи бійців ПВК "Вагнер".

Джерело: відео 45-ї окремої артилерійської бригади

Дослівно: "Hакрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі".

Реклама:

Деталі: Дата ефективної роботи артилерії не вказується, інших подробиць не наводиться. На відео зафіксовано зокрема, як ймовірно вибухає боєкомплект ворога.

Довідково: 45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.