У Соледарі гармаші ЗСУ рознесли штаб і склад "вагнерівців"
П'ятниця, 20 січня 2023, 13:53
У Соледарі Донецької області артилеристи виявили та знищили штаб та склад групи бійців ПВК "Вагнер".
Джерело: відео 45-ї окремої артилерійської бригади
Дослівно: "Hакрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі".
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Деталі: Дата ефективної роботи артилерії не вказується, інших подробиць не наводиться. На відео зафіксовано зокрема, як ймовірно вибухає боєкомплект ворога.
Довідково: 45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.
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