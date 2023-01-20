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У Соледарі гармаші ЗСУ рознесли штаб і склад "вагнерівців"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 13:53
У Соледарі гармаші ЗСУ рознесли штаб і склад вагнерівців
скриншот

У Соледарі Донецької області артилеристи  виявили та знищили штаб та склад групи бійців ПВК "Вагнер".

Джерело: відео 45-ї окремої артилерійської бригади

Дослівно: "Hакрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі".

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Деталі: Дата ефективної роботи артилерії не вказується, інших подробиць не наводиться. На відео зафіксовано зокрема, як ймовірно вибухає боєкомплект ворога.

Довідково: 45-та окрема артилерійська бригада – підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України.

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Теми: Соледарвійна
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