Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Соледаре артиллеристы ВСУ разнесли штаб и склад "вагнеровцев"

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 14:53
скриншот

В Соледаре Донецкой области артиллеристы обнаружили и уничтожили штаб и состав группы бойцов ЧВК "Вагнер".

Источник: видео 45-й отдельной артиллерийской бригады

Дословно: "Накрыли штаб и полевой склад вагнеровцев в Соледаре".

Детали: Дата эффективной работы артиллерии не указывается, других подробностей не приводится. На видео зафиксировано в частности, как вероятно взрывается боекомплект врага.

Справка: 45-я отдельная артиллерийская бригада - подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Темы: Соледарвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники

Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

обновленоНАБУ задержало замминистра из-за взятки на генераторах – источники

фото, видеоРуководители государства попрощались с представителями МВД, погибшими в Броварах

Чехия отрицает готовность отдать Украине танки Leopard, полученные вместо Т-72

Все новости...
Соледар
Под Соледаром пограничники обнаружили группу пехоты РФ: артиллерия отминусовала
Россияне не имеют полного контроля над Соледаром и Бахмутом – разведка США
Разведка Британии оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте
Последние новости
01:58
В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты
00:56
Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard
00:14
Из более 200 танков "Leopard 2" Германия может передать Украине 19 – СМИ
23:45
Сумщина: россияне в субботу нанесли 115 ударов, есть разрушения и раненый
23:21
Сноубордист Михаил Харук завоевал для Украины первое "золото" на Универсиаде
22:36
Россияне повредили предприятие на Днепропетровщине
22:01
видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников
21:30
Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники
21:04
Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров - СМИ
20:54
Зеленский о погибших в Броварах: Сколько светлых людей забирает военное время
Все новости...