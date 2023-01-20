В Соледаре артиллеристы ВСУ разнесли штаб и склад "вагнеровцев"
Пятница, 20 января 2023, 13:53
В Соледаре Донецкой области артиллеристы обнаружили и уничтожили штаб и состав группы бойцов ЧВК "Вагнер".
Источник: видео 45-й отдельной артиллерийской бригады
Дословно: "Накрыли штаб и полевой склад вагнеровцев в Соледаре".
Реклама:
Детали: Дата эффективной работы артиллерии не указывается, других подробностей не приводится. На видео зафиксировано в частности, как вероятно взрывается боекомплект врага.
Справка: 45-я отдельная артиллерийская бригада - подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
ВИДЕО ДНЯ