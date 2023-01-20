В Соледаре артиллеристы ВСУ разнесли штаб и склад "вагнеровцев"

В Соледаре Донецкой области артиллеристы обнаружили и уничтожили штаб и состав группы бойцов ЧВК "Вагнер".

Источник: видео 45-й отдельной артиллерийской бригады

Дословно: "Накрыли штаб и полевой склад вагнеровцев в Соледаре".

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Детали: Дата эффективной работы артиллерии не указывается, других подробностей не приводится. На видео зафиксировано в частности, как вероятно взрывается боекомплект врага.

Справка: 45-я отдельная артиллерийская бригада - подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.