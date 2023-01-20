Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ нарощують створення мобільних груп ППО на північних рубежах

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 20 січня 2023, 15:26
ЗСУ нарощують створення мобільних груп ППО на північних рубежах
Фото: Командування ОС ЗСУ

На північних напрямках оборони країни набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, вони будуть знаходитись на ділянках звідки здійснюватиметься підліт БПЛА, крилатих ракет або авіації російських загарбників.

Джерело: пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ

Пряма мова командувача ОС ЗСУ Сергія Наєва: "На першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовані до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України".

Реклама:
 

Деталі: За його словами, завдання груп полягає у тому, щоб за потреби висунутись на визначене місце, відпрацювати заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повернутися до місця дислокації.

 

Наєв нагадав, що мобільні підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини.

Сьогодні групам передали чергову партію позашляховиків, які мають можливість швидко переміщуватись й вражати повітряні цілі – у тому числі безпілотники "Mohajer-6" та "Shahed 136".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НаєввійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Наєв
Російські диверсанти намагались проникнути в Україну на Чернігівщині – Наєв
На Сумщині Сили оборони вступили в бій із ворожою ДРГ – Наєв
Військові посилюють північний кордон країни через ситуацію на ЗАЕС – Наєв
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: