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ВСУ наращивают создание мобильных групп ПВО на северных рубежах

Станислав ПогориловПятница, 20 января 2023, 15:26
ВСУ наращивают создание мобильных групп ПВО на северных рубежах
Фото: Командование ОС ВСУ

На северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны, они будут находиться на участках откуда будет осуществляться подлет БПЛА, крылатых ракет или авиации российских захватчиков.

Источник: пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ

Прямая речь командующего ОС ВСУ Сергея Наева: "На первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, которые адаптированы к боевым условиям. Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины".

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Детали: По его словам, задача групп заключается в том, чтобы при необходимости выдвинуться на определенное место, отработать заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро вернуться к месту дислокации.

 

Наев напомнил, что мобильные подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины.

Сегодня группам передали очередную партию внедорожников, которые имеют возможность быстро перемещаться и поражать воздушные цели - в том числе беспилотники "Mohajer-6" и "Shahed 136".

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Темы: НаеввойнаУкраинаРосcия
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