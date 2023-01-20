ССО фахово проріджують лави ворога в Соледарі

Сили спеціальних операцій показали кадри позиційного бою в Соледарі.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначено, що це відео бою у міській забудові зняте одним із операторів Сил спеціальних операцій.

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Поки його група разом із іншими підрозділами Сил оборони стримувала чисельні ворожі атаки на вулицях міста, оператор полював на ворога з позиції у закинутій будівлі.

Дослівно: "Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість, аби якомога більше прорідити лави противника.

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Підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують роботу на даному напрямку, фахово знищуючи російських окупантів".