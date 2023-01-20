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ССО фахово проріджують лави ворога в Соледарі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 20:35
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій показали кадри позиційного бою в Соледарі.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначено, що це відео бою у міській забудові зняте одним із операторів Сил спеціальних операцій.

Поки його група разом із іншими підрозділами Сил оборони стримувала чисельні ворожі атаки на вулицях міста, оператор полював на ворога з позиції у закинутій будівлі.

Дослівно: "Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість, аби якомога більше прорідити лави противника.

Підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують роботу на даному напрямку, фахово знищуючи російських окупантів".

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Теми: СоледарССО
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